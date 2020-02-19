عشية الانتخابات.. إيران تستحضر ملكاً احتل غزة ولبنان

تسعى السلطات الإيرانية إلى الاستنجاد بكافة الوسائل المتاحة لضمان إجراء انتخابات برلمانية تحافظ على “ماء وجه النظام”، كما قالها المرشد الأعلى علي خامنئي الثلاثاء، في ظل دعوات لمقاطعتها.

وحاول خامنئي التأكيد على أهمية التصويت في الانتخابات، وقال إن “المشاركة في التصويت هي جهاد عام وحكمها الشرعي واجب”، على حد زعمه.

ولكن المثير للانتباه هو لجوء النظام إلى رموز إيرانية فارسية قديمة كان يحاربها في الأمس القريب ويصف رموزها بأنهم “طغاة”، إلا أنه اليوم يقدم على استحضارها لحث الجماهير على المشاركة في هذه الانتخابات عبر دغدغة مشاعرهم القومية الفارسية.

وعشية الانتخابات قامت بلدية طهران بنصب لوحة للملك المؤسس للسلالة الأخمينية “قوروش الكبير” في أحد الشوارع الكبيرة في العاصمة الإيرانية، ويظهر في وسط اللوحة خارطة لإيران بحدودها الحالية باللون الأبيض وحولها أراض باللون الأصفر كان الأخمينيون احتلوها قبل 2500 سنة.

والأمر لا يتوقف عن هذا الحد بل كُتب على الجانب الأيسر من اللوحة عبارة باللغة الفارسية: “إيران الغد هي امتداد لطموحات قوروش، وتحافظ على عمقها الاستراتيجي”، أما على الجانب الأيمن فكُتب: “كان قد حول قوروش الأخميني الأراضي من سند وسيحون في الشرق إلى غزة ولبنان في الغرب قاعدة له”.

هذه اللوحة هي في واقع الأمر تبرر تدخلات إيران في المنطقة من خلال الميليشيات التابعة لها، وتحاول أيضا إضفاء الشرعية القومية الفارسية على سياستها التوسعية من الشرق إلى الغرب، كما تأتي ردا على المحتجين الإيرانيين الذين نددوا بسياسات بلادهم الإقليمية من خلال شعارات “لا لغزة لا للبنان، روحي فداءا لإيران”، و”اتركوا سوريا وفكروا بحالنا”، حيث تكررت مرار وتكرارا منذ 2009 إلى 2020 في كافة المظاهرات التي عمت مختلف المدن الإيرانية.

وبخصوص الانتخابات هناك توقع استطلاعي أن 75% من سكان العاصمة طهران لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في21 فبراير الحالي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الجامعات الإيرانية.

في المقابل، حث المرشد الإيراني علي خامنئي الناخبين في البلاد على الإقبال بكثافة على التصويت “درءاً للأعداء”، بحسب تعبيره.