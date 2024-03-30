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عشية الانتخابات المحلية.. تركيا تدخل الصمت الانتخابي

منذ 38 دقيقة
الانتخابات التركية - تعبيرية

الانتخابات التركية - تعبيرية

الأناضول
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دخلت تركيا، مرحلة الصمت الانتخابي، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، 30 آذار/مارس الجاري، عشية الانتخابات المحلية المقررة غدا الأحد.

ووفقا للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وتحظر الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) في تركيا حتى الساعة 21:00 من يوم الانتخابات، أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وأيضا الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات، باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.

وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وبحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة 06:00 من يوم الانتخابات حتى الساعة 00:00.

كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.

    المصدر :
  • وكالات

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