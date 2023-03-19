عشية الزيارة التاريخية.. بوتين يصف الرئيس الصيني بأنه "صديق قديم حميم"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ترحيبه باستعداد الصين للقيام بدور “بناء” في حل الأزمة الأوكرانية وذلك في مقال نُشر اليوم الأحد عشية زيارة نظيره الصيني شي جين بينغ لموسكو.

وفي المقال الذي قال الكرملين إنه كُتب لصحيفة صينية، وصف بوتين الرئيس الصيني بأنه “صديق قديم حميم” وقال إن روسيا تعلق آمالا كبيرة على زيارته، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم صيني لروسيا منذ أن أطلق بوتين “عمليته العسكرية الخاصة” في أوكرانيا العام الماضي.

وقال بوتين “نشعر بالامتنان للنهج (الصيني)المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الجارية في أوكرانيا ولتفهمها لخلفية هذه الأحداث وأسبابها الحقيقية. نرحب باستعداد الصين للعب دور بناء في حل الأزمة”.

كان شي وبوتين وقعا اتفاقية شراكة “بلا حدود” قبل أسابيع من الغزو الروسي العام الماضي. والتزمت الصين علانية بالحياد فيما يتعلق بالصراع لكنها انتقدت في الوقت نفسه العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وشددت على روابطها الوثيقة بموسكو.

ونشرت بكين الشهر الماضي وثيقة من 12 نقطة تدعو إلى الحوار والتسوية في أوكرانيا، لكنها لم تتضمن سوى بيانات عامة دون اقتراح ملموس لكيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ عام.

ورحبت أوكرانيا بتحفظ على الاقتراح الصيني. وتقول أوكرانيا إن أي تسوية تتطلب انسحاب روسيا من كل الأراضي التي استولت عليها، ومنها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وشككت الولايات المتحدة بشدة في الاقتراح نظرا لرفض الصين التنديد بالغزو الروسي، وقالت إن وقف إطلاق النار الآن لن يؤدي إلا إلى تحقيق مكاسب إقليمية لروسيا ويمنح بوتين مزيدا من الوقت لإعادة تنظيم صفوف جيشه.

وأبدت واشنطن منذ الشهر الماضي قلقها من أن تكون الصين تزود روسيا بأسلحة، وهو ما نفته بكين.

وقال بوتين إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى تاريخي وإنهما تنسقان سياستهما الخارجية لمواجهة التهديدات المشتركة، بينما تتخذ محاولات الولايات المتحدة لاحتواء البلدين “طابعا أكثر حدة وحزما عن أي وقت مضى”.