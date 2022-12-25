الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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عشية "الميلاد".. مقتل امرأة وإصابة آخرين في حانة بريطانية

منذ 16 دقيقة
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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قُتلت امرأة وأصيب آخرون، بحادث إطلاق نار، في أحد حانات مدينة ليفيربول البريطانية، عشية الميلاد.

فقد أفادت شرطة مقاطعة مرزيسايد، بأنّه تم استدعاء الشرطة إلى حانة ”لايت هاوس إن” في بلدة والاسي مساء السبت، إثر ورود أنباء عن إطلاق نار في أحد الحانات، وباشرت الشرطة في فتح تحقيق في ملابسات الحادث على الفور.

الشرطة قالت في بيانها، إن امرأة شابة نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بطلق ناري ولقيت حتفها في وقت لاحق، كما نقل 3 رجال إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية، وعدد آخر من المصابين من جراء الحادث.

هذا وناشد كبير ضباط التحقيق ديفيد ماكوغرين، جميع المواطنين الذين كانوا متواجدين في حانة “لايت هاوس إن” خلال الحادث، أو أي شخص لديه لقطات مصورة في هاتفه المحمول، أو كاميرات المراقبة، للاتصال بالشرطة على الفور، وتقديم أي معلومات يمكن أن تفيد التحقيق، والمساهمة في حل ملابسات هذه الجريمة المروعة.

أضاف ماكوغرين: ”نعتقد أن المسلح غادر موقف الحانة في سيارة داكنة، بعد وقت قصير من إطلاق النار، وندعو أي شخص شهد هذا الحادث للاتصال بنا على الفور”.

يشار إلى أن الحادث وقع ليلة السبت على الأحد في حانة “لايت هاوس إن” في بلدة والاسي، قرابة الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي، قبيل الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.

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