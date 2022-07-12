عشية وصوله إلى تل أبيب.. طلب غير مألوف من إدارة بايدن للإسرائيليين

توجهت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بطلب إلى المسؤولين الإسرائيلين، أكدت فيه على ضرورة إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا لكل شخص سيكون على مسافة قريبة من بادين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجانب الأمبركي توجه بطلب غير اعتيادي، دعا فيه إلى ضرورة أن يجري أي مسؤول يلتقي بايدين أو يكون على مسافة أقل من 3 أمتار من الرئيس الأميركي، فحصا للكشف عن فيروس كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن هذه الطلبات تم التعرف عليها يوم الثلاثاء 12 تموز.

وسيصل بايدن إلى إسرائيل يوم 13 تموز، في جولة إلى الشرق الأوسط تستغرق ثلاثة أيام، سيزور خلالها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.