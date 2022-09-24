عصابة مسلحة تقتل 15 شخصا في مسجد بشمال غرب نيجيريا

قال سكان، السبت، إن عصابة مسلحة قتلت 15 شخصا على الأقل في مسجد بولاية زمفرة في شمال غرب نيجيريا.

وقال ثلاثة سكان لرويترز إن الهجوم وقع في منطقة بوكويوم في أثناء أداء صلاة الجمعة في المسجد المركزي ببلدة روان جيما.

وقال أحد السكان ويدعى أميمو مصطفى “وصل أفراد العصابة المسلحة على دراجات نارية شاهرين أسلحتهم وتوجهوا إلى المسجد مباشرة وبدأوا في إطلاق النار علينا عشوائيا”.

وقال أحد السكان طالبا ألا يُنشر اسمه إن الهجوم وقع تقريبا في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي مضيفا أن هناك العديد من المصابين.

وإلى الآن لم يرد المتحدث باسم الشرطة في زمفرة على اتصالات هاتفية ورسائل نصية للحصول على تعليق على روايات السكان.

وفي أغسطس آب قال سكان في روان جيما إنهم أعطوا أفراد عصابة مسلحة تسعة ملايين نيرة (21 ألف دولار) وكمية من البنزين والسجائر بعد أن وعدوهم بأن يتركوهم وشأنهم.

وعاثت عصابات مدججة بالسلاح فسادا في شمال غرب نيجيريا في العامين الماضيين، فخطفت الآلاف وقتلت المئات وجعلت من الخطر السير على الطرق أو الزراعة في بعض المناطق.

وكان الجيش قد أمر سكان زمفرة وولايتين أخريين الأسبوع الماضي بمغادرة مناطق الغابات قبيل حملة قصف تستهدف العصابات والإرهابين.