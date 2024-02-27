عضوان بالشيوخ الأمريكي يطالبان بايدن بالحصول على تفويض بشأن العمليات ضد الحوثيين

قال عضوان ديمقراطيان بارزان من مجلس الشيوخ الأمريكي (الثلاثاء 27-2-2024) إنهما يعتقدان أن الرئيس جو بايدن يجب أن يسعى للحصول على تفويض من الكونغرس بشأن العمل العسكري ضد الحوثيين في اليمن.

وقال السناتور كريس ميرفي الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع للنظر في العمل العسكري “يقتضي الدستور أن يفوض الكونغرس بأعمال الحرب… أقسمنا يمينا على اتباع الدستور. إذا كنا نعتقد أن هذا عمل عسكري عادل وأنا أعتقد ذلك، فيجب علينا إذن إجازته”.

وقال ميرفي إنه سيجري محادثات مع زملائه لتقديم مثل هذا التفويض.

وقال السناتور بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن إدارة بايدن يجب أن تسعى للحصول على تفويض من الكونغرس.

وأضاف “يجب على الإدارة السعي للحصول على تفويضنا. من مسؤوليتنا الاستجابة”.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات شبه يومية على الحوثيين‭ ‬الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن. وتقول الجماعة المتحالفة مع إيران إن هجماتها على السفن تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين تشن إسرائيل عليهم حربا في غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن ضرباتها التي بدأت في يناير كانون الثاني دمرت أو عطلت حتى الآن 150 صاروخا ومنصة إطلاق بالإضافة إلى رادارات ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة.

ولم تفلح الضربات حتى الآن في وقف هجمات الحوثيين التي أشاعت الاضطراب في التجارة العالمية وزادت كلفة الشحن.

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس، وليس الرئيس، الحق في التفويض بالحرب،