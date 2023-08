عضو في حزب يهوديّ متطرّف.. من هو "الإرهابيّ" الذي قتل شابًا فلسطينيًا؟

كشف الصحافي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوناتان توفال “Yonatan Touval”، في تغريدة له عبر منصة “إكس”، هوية “الإرهابي اليهودي” الذي هاجم شابًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 19 عامًا وقتله الليلة الماضية.

توفال وهو كاتب أيضًا في معهد ميتفيم الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، لفت إلى أنّ الإرهابي يُدعى إيليشا يريد، وهو عضو في الحزب القومي اليهودي.

وكان يشغل حتى وقت قريب منصب المتحدث باسم النائبة ليمور سون-هار ميليخ من حزب اليهودي المتطرف (أوتزما يهوديت)، وكان من بين أعلى الأصوات التي دعت لـ”محو” بلدة فلسطينية تدعى حوارة، الربيع الماضي.

وفي الصورة، يظهر إيليشا يريد مع وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومو كرخي (ليكود)، (يريد هو الشخص الأقصى إلى اليسار وظهره للكاميرا).

وفي الصورة الثانية، يظهر الإرهابي مع النائب الحالي يتسحاق بيندروس (حزب توراة يهودايسم) ووزيرة الثقافة ميري ريغيف (ليكود).

The 𝗝𝗲𝘄𝗶𝘀𝗵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗹𝗲𝗿 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁 who murdered a 19-year old Palestinian last night has been identified:

▪️ Named Elisha Yered, he is 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹 𝗼𝗳 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂'𝘀 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗮𝗹𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗼𝘃𝘁.

▪️ Until recently he served… pic.twitter.com/P8Uj6Gw2UK

— Yonatan Touval (@Yonatan_Touval) August 5, 2023