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عضو في حزب يهوديّ متطرّف.. من هو "الإرهابيّ" الذي قتل شابًا فلسطينيًا؟

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2023 1:48 مساءً
إيليشا يريد هو عضو في الحزب القومي اليهودي

إيليشا يريد هو عضو في الحزب القومي اليهودي

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كشف الصحافي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوناتان توفال “Yonatan Touval”، في تغريدة له عبر منصة “إكس”، هوية “الإرهابي اليهودي” الذي هاجم شابًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 19 عامًا وقتله الليلة الماضية.

توفال وهو كاتب أيضًا في معهد ميتفيم الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، لفت إلى أنّ الإرهابي يُدعى إيليشا يريد، وهو عضو في الحزب القومي اليهودي.

وكان يشغل حتى وقت قريب منصب المتحدث باسم النائبة ليمور سون-هار ميليخ من حزب اليهودي المتطرف (أوتزما يهوديت)، وكان من بين أعلى الأصوات التي دعت لـ”محو” بلدة فلسطينية تدعى حوارة، الربيع الماضي.

وفي الصورة، يظهر إيليشا يريد مع وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومو كرخي (ليكود)، (يريد هو الشخص الأقصى إلى اليسار وظهره للكاميرا).

وفي الصورة الثانية، يظهر الإرهابي مع النائب الحالي يتسحاق بيندروس (حزب توراة يهودايسم) ووزيرة الثقافة ميري ريغيف (ليكود).

يشار إلى أنّ وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء الجمعة في بيان، استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عامًا) برصاص مستوطنين في قرية برقة شرق رام الله.

ولُف الجثمان بكوفية باللونين الأسود والأبيض والعلم الفلسطيني وسار المشيعون خلفه في شوارع القرية قبل دفنه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، في بيان إنه تلقى تقارير بشأن “اشتباكات عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين” في برقة.

وأضاف البيان: “خلال الاشتباكات، أطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين ونتيجة لذلك قتل فلسطيني”.

وبحسب جيش الاحتلال، “تم تلقي تقارير تفيد بإصابة مدنيين إسرائيليين بالحجارة التي ألقيت عليهم”، وأشار إلى أن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) يحققان في ذلك.

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