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عطلة مصرفية في الـ 8 من مايو المقبل للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث

منذ ساعتين
تشارلز الثالث

تشارلز الثالث

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيتم الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث، بعطلة مصرفية إضافية في جميع أنحاء البلاد الاثنين الثامن من مايو آيار العام المقبل بعد يومين من تتويج الملك في السادس من الشهر ذاته.

وأصبح تشارلز “73 عاما” ملكا تلقائيا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر\أيلول، لكن حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا يقام العام المقبل.

قال مكتب رئيس الوزراء إن تتويج الملكة الراحلة في عام 1953 كان مصحوبا بعطلة مصرفية إضافية وإن منحها في عام 2023 سيتبع هذا التقليد، مما يمنح العائلات والمجتمعات وقتا للاستمتاع بالحدث التاريخي.

وقال سوناك في بيان الأحد “تتويج العاهل الجديد لحظة فريدة لبلدنا.. وتقديرا لهذه المناسبة التاريخية يسعدني أن أعلن عن عطلة مصرفية إضافية للمملكة المتحدة في العام المقبل”.

ومن المقرر أن يقام حفل التتويج في كاتدرائية وستمنستر في لندن.

    المصدر :
  • رويترز

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