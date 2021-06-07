الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عطل تقني يجبر طائرة نائبة الرئيس الأمريكي للعودة بعد إقلاعها بـ25 دقيقة

7 - يونيو - 2021
كاميلا هاريس

كاميلا هاريس

A A A
طباعة المقال

اضطرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للعودة إلى قاعدة أندروز في ميريلاند، بعد حوالي 25 دقيقة من مغادرتها إلى غواتيمالا والمكسيك، وذلك بسبب عطل تقني في الطائرة.

وهبطت الطائرة بسلام وأبلغت سيموني ساندرز المتحدثة باسم هاريس الصحفيين بأن الأخيرة ستغادر على متن طائرة أخرى في غضون أقل من ساعة.

وقالت ساندرز “إنها مشكلة تقنية. لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة”.

وتتطلع هاريس، في أول جولة خارجية لها إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية مع غواتيمالا والمكسيك، اللتين تشكلان ركيزة لجهود إدارة جو بايدن لوقف الهجرة عبر الحدود الأمريكية.

وخلال الأشهر التي انقضت منذ تكليف الرئيس جو بايدن لها بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وضعت هاريس نهجا يركز على خلق فرص وظروف معيشية أفضل في المنطقة من خلال المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وأعلنت هاريس عن خطط لإرسال 310 ملايين دولار لتوفير الدعم للاجئين ومعالجة نقص الغذاء، وتلقت مؤخرا التزامات من عشرات الشركات والمنظمات للاستثمار في دول المثلث الشمالي لتعزيز الفرص الاقتصادية.

    المزيد من أخبار العالم

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري قلِق.. هؤلاء لديهم تقنيات مبتكرة ومتجددة باستمرار!!
    الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرة قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد - رويترز
    هل يضغط بايدن على السعودية بشكل مباشر لزيادة إنتاج النفط؟
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمة الغذاء.. بوتين يقلّل من حجم تأثير أوكرانيا على السوق العالمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟