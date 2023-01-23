عطل في شبكة الكهرباء يؤدي لانقطاعات كبرى في باكستان (رويترز)

قالت وزارة الطاقة في باكستان إن انقطاعات في الكهرباء وقعت على مستوى البلاد صباح (الاثنين 23-1-2023) بسبب “عطل كبير” في الشبكة الوطنية إذ تضررت مصانع ومدارس ومستشفيات في كل المدن الكبرى.

وقال وزير الطاقة خوروم داستاجير إن العطل بدأ في حوالي الساعة 7:34 صباحا بالتوقيت المحلي (02:34 بتوقيت غرينتش) عندما حدث اضطراب في الجهد الكهربي في الشبكة بين مدينتي جامشورو ودادو في إقليم السند بجنوب البلاد.

وأضاف لمحطة جيو التلفزيونية الإخبارية “حدث اضطراب في جهد الشبكة وجرى إغلاق الأنظمة واحدا تلو الآخر. هذه ليست أزمة كبرى”.

وجرى الإبلاغ عن انقطاعات في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية وفي العاصمة إسلام اباد ومدينة لاهور في الشرق وبيشاور في الشمال.

وقالت الوزارة في بيان إن العمل جار لإعادة تشغيل الأنظمة وأشار الوزير إلى أن الكهرباء عادت في بعض مناطق البلاد.