الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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عطل مفاجئ.. إلغاء مئات الرحلات داخل وخارج أمريكا!

منذ ساعة واحدة
طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

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أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز عن تأخير جميع رحلاتها الداخلية مؤقتا في انتظار تحديث من إدارة الطيران الفدرالية. وذلك بسبب بوجود مخاطر وقيود على الطيران في الوقت الحالي.

إدارة الطيران الفيدرالية كانت كشفت عن قرار يقضي بتأجيل 760 رحلة داخل وخارج الولايات المتحدة وإلغاء 91 رحلة أخرى.

وتم تأخير الرحلات الجوية في مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد عطل إلكتروني في إدارة الطيران الفيدرالية.

في حوالي الساعة 6:30 بالتوقيت الشرقي، كانت قد تعرضت مئات من رحلات الطيران لعمليات تأخير شملت رحلات داخلية وأخرى خارجية، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.

وأبلغ موقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware عن 760 حالة تأخير. وقالت الوكالة في تغريدة إنها تعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية: “نجري عمليات التحقق النهائية للتأكد من السلامة وسنعيد النظام للعمل الآن”. “العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني تتأثر”.

وقالت الوكالة إنها ستقدم تحديثات متكررة لأنها تحرز تقدمًا.

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