عفو رئاسي في مصر يطال 1270 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

أصدرت السلطات المصرية السبت قراراً بالعفو عن باقي العقوبات المقضي بها بحق 1270 نزيلا بالسجون، “تأكد انطباق شروط العفو عليهم”.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه “تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج”.

وأضاف البيان: “انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو”.

واستطرد موضحا أن ذلك “يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع”.