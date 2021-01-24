الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقار ألماني لعلاج كورونا.. سعر الجرعة 2000 يورو

24 - يناير - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

A A A
طباعة المقال

في الوقت الذي بدأت فيه معظم دول العالم بمرحلة التطعيم ضد كورونا باستخدام بعض اللقاحات التي حصلت على الترخيص اللازم لبدء الاستخدام.

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن بلاده ستبدأ استخدام عقار لعلاج “كوفيد -19” يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الصحة الألماني في مقابلة مع صحيفة “بيلد أم سونتاغ”، إن الحكومة اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو (ألفي يورو للجرعة الواحدة).

ووفقا لسبان، ستصبح ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ في استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج المصابين بفيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الصحة أن استخدام هذا العقار في مراحل مبكرة من مرض “كوفيد 19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بإمكانه تجنيب المرضى المعرضين لمخاطر عالية من تفاقم وضعهم الصحي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، قد تلقى كوكتيل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الذي أُعطي له أثناء تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق من فصل الخريف.

    المزيد من أخبار العالم

    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    ضحيتان و "19 مفقوداً".. كارثة تضرب قارباً للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا
    العاصمة العراقية بغداد تشهد اشتباكات عنيفة
    بغداد تشتعل.. الصدر يضرب عن الطعام وضحايا الاشتباكات إلى ازدياد
    مارتن غريفيث
    مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة يحث على استئناف مساعدات التنمية لأفغانستان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    نيكول سابا
    بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة