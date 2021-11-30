عقبات أمام محادثات فيينا

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إنه من المقرر أن تستمر المحادثات يومين آخرين على الأقل للتفاوض بشأن العقوبات التي سيتم رفعها على أساس أنها مرتبطة بالاتفاق النووي، ولم يتم فرضها بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية أو النشاط الإرهابي.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول كيفية تصنيف العقوبات.

وحذرت ”الغارديان“ من رد الفعل الإيراني إذا فشلت المحادثات، بالقول ”عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، ردت إيران باتخاذ سلسلة من الخطوات التي انتهكت شروط الاتفاق، بما في ذلك تخزين اليورانيوم المخصب، وتكثيف استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في المواقع النووية“.

وأضافت الصحيفة أنه ”على الرغم من وجود حالة من التفاؤل على الأقل على النقيض من الكآبة التي سبقت المحادثات لا يزال هناك العديد من العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، ولا يزال هناك شك في بعض العواصم الغربية، بأن إيران تسعي لكسب الوقت من أجل تطوير تقنيتها النووية“.

وسلطت الصحيفة الضوء على عقبة أخرى، وهي موقف إسرائيل، إذ قالت إن ”إسرائيل معزولة في الشرق الأوسط لدرجة أن دولا في المنطقة تحذو حذو الولايات المتحدة في قبول أن إحياء الاتفاق النووي سيكون مفيدا للاستقرار في المنطقة أكثر من أي تصعيد آخر.. لكن هذه العزلة قد تكون مؤقتة إذا لم تنجح المحادثات في إحراز أي تقدم“.