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عقب اكتشاف مقبرة جماعية قرب مدرسة في كندا... البابا يدعو إلى المصالحة

6 - يونيو - 2021
البابا فرانسيس

البابا فرنسيس

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قال البابا فرنسيس اليوم الأحد إنه يشعر بالألم لاكتشاف رفات 215 طفلا في مدرسة كاثوليكية سابقة للطلاب من السكان الأصليين في كندا، ودعا إلى احترام حقوق وثقافة السكان الأصليين.

وحث الزعماء السياسيين والدينيين الكنديين خلال كلمة له في ساحة القديس بطرس، على “التعاون بتصميم” لتسليط الضوء على النتائج والسعي إلى المصالحة وتضميد الجراح.

ووفق “رويترز” فإن البابا فرنسيس لم يصل إلى حد الاعتذار المباشر الذي طالب به العديد من الكنديين.

وأدى اكتشاف رفات 215 طفلا في مدرسة كاملوبس الهندية السكنية في كولومبيا البريطانية، التي أغلقت في عام 1978، الشهر الماضي، إلى إعادة فتح الجروح القديمة وأثار الغضب في كندا بشأن نقص المعلومات والمساءلة.

وطالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الكنيسة الكاثوليكية، في وقت سابق، بتحمل مسؤوليتها، بحسب وكالة “رويترز”.

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