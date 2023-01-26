عقب عملية جنين.. نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني

قالت قناة كان الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري جلسة تقييم للوضع الأمني خشية التصعيد عقب العملية التي نفذتها الجيش في مخيم جنين وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر.

من جهته قال موقع واللا إن وزير الخارجية إيلي كوهين اختتم مشاورات وتقييم للوضع الأمني على خلفية العملية في جنين ، حيث يشغل كوهين حاليا منصب وزير الأمن بدلا من يؤاف غالانت المتواجد في جولة خارجية.

وأوضح أنه وفي نهاية التقييم تم إصدار تعليمات لرفع مستوى حالة التأهب ، فيما نقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن مسؤول أمني قوله إن إسرائيل مستعدة لسيناريوهات التصعيد ، وقررت رفع حالة التأهب ، مبينا أنه لا يستبعد أن يأتي الرد من قطاع غزة .

واستشهد 9 فلسطينيين على الأقل بينهم مسنة وأصيب 20 فلسطينيا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بالضفة الغربية و القدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظات الضفة التضامن مع مخيم جنين وإغلاق للمحال وإضراب شامل ودعت للتصعيد في نقاط التماس.