عقب قرار الهند.. تدافع جنوني على شراء الأرز في أمريكا وكندا

مع تزايد القلق حول الأزمة العالمية للغذاء، أثارت مشاهد تدافع مجنون على أروقة لبيع الأرز في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، تفاعلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها كثيرون بداية لأزمة عالمية.

وتأتي تفاصيل هذه الحادثة، بعد أيام من قرار الحكومة الهندية حظر تصدير الأرز غير البسمتي خارج البلاد.

ووثّق مقطع مصور العديد من الهنود يتصارعون للحصول على كيس من الأرز في دالاس، تكساس. كما شوهدت طوابير طويلة لتخزين الأرز في محلات السوبر ماركت.



الهند تهدد قوت العالم من الأرز

تظهر مقاطع الفيديو أشخاصًا منهمكين في تأمين قوتهم ضمن مايُعرف “مشتريات الأزمة” في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي فرضت فيه الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، حظرًا على جميع صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي.

وزاد فرض الهند لحظر تصدير الأرز، من احتمال حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات الغذائية يمكن الشعور بها في جميع أنحاء العالم.

يشار أنه وفي محاولة لإبطاء تضخم أسعار الغذاء في الهند، على الصعيد المحلي، يقول المسؤولون إن سعر الأرز أعلى بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي، حسب مواقع إخبارية محلية.

وتستورد الولايات المتحدة أكثر من ربع الأرز الذي تستهلكه، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. معظم ما يأتي من الهند هو من أصناف عطرية مثل البسمتي، مما يعني أن حدود التصدير الجديدة قد لا تؤثر على المستهلكين الأمريكيين مثل الآخرين.

لكن ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يأكلون الأرز كمحصول أساسي، والأسعار حاليًا هي الأعلى منذ عقد.

في كندا.. الأسوأ حدث

وفي كندا، قال سريرام رامورثي، مدير شركة إقبال للأطعمة الحلال في تورنتو، لـ CBC News في مقابلة، الإثنين، إنه رأى زيادة فورية في الطلب على الأرز بمجرد انتشار كلمة الحظر يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

وقال “بدأوا يأتون إلى هنا ويريدون شراء المزيد والمزيد”. وسرعان ما طبق حدًا أقصى لحقيبة واحدة لكل عميل، وسرعان ما أثبت أنه غير مجدٍ لأن العملاء سيعودون مع المزيد من أفراد الأسرة ، “كل واحد يحاول اختيار حقيبتين أو ثلاثة في المرة الواحدة”.

قال إن بعض العملاء قد يتواصلون مع العملاء الآخرين في الطابور الذين لا يشترون الأرز، في محاولة لحملهم على شرائه نيابة عنهم.

يقول رامامورثي إنه يحمل أكثر من 40 ماركة أرز مختلفة في متجره، معظمها من الهند. ومع ذلك، فإن معظم ما يبيعه هو أرز بسمتي وهي درجة ممتازة لم يتم تضمينها حتى في حظر التصدير.

لكن هذا لم يمنع العملاء من محاولة شراء كل ما في وسعهم من الحبوب، من البسمتي والأصناف المدرجة في الحظر.

وقال سراج محمد إنه سمع عن الحظر، فقرر أن يأتي “إلى محل البقالة متوقعًا أن هذا لن يكون هو الحال في كندا. لكنني أعتقد أن الأسوأ حدث” ، على حد قوله. إنه يفضل نوعًا معينًا من أرز البسمتي الذي لم يعد به المتجر حاليًا. “الآن لن أتمكن من وضع يدي عليها، على ما أعتقد.”

وفقًا لبيانات حكومية، استوردت كندا ما قيمته 650 مليون دولار من الأرز العام الماضي. ضمن ذلك، جاء حوالي 140 مليون دولار من الهند.

ماذا يعني قرار الهند؟

تعني القيود الجديدة التي فرضتها الهند أن بعض الأسواق في إفريقيا وآسيا قد لا يكون لديها بدائل سهلة لسد النقص في الإمدادات.

يشعر الخبراء بالقلق من أن تقليص الهند للإمدادات قد يتسبب في حدوث صدمات في السوق قد تكون أكثر اضطرابًا من تلك التي شوهدت في سوق الحبوب أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا.