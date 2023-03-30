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عقوبات أمريكية بحق سلوفاكي حاول بيع أسلحة كورية شمالية لروسيا

منذ 18 ثانية
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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قالت الولايات المتحدة (الخميس 30-3-2023) إنها فرضت عقوبات على مواطن سلوفاكي لمحاولته ترتيب بيع أكثر من عشرين نوعا من الأسلحة والذخائر الكورية الشمالية إلى روسيا لمساعدة موسكو على تعويض المعدات العسكرية التي فقدتها في حربها مع أوكرانيا.

وهذا الإجراء، الذي يأتي في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من أن روسيا تسعى للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية، هو الأحدث في سلسلة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة تستهدف موسكو ومحاولاتها للحصول على معدات عسكرية. وأودى الصراع في أوكرانيا بحياة عشرات الآلاف وحول العديد من المدن إلى أنقاض.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على المواطن السلوفاكي آشوت مكريتشيف “لمحاولته القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها إلى أو في أو من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وقالت وزارة الخزانة إن مكرتشيف عمل بين أواخر 2022 وأوائل 2023 مع مسؤولين كوريين شماليين للحصول على أكثر من عشرين نوعا من الأسلحة والذخيرة لروسيا مقابل مواد تتعدد ما بين طائرات تجارية ومواد خام وسلع أولية لإرسالها إلى كوريا الشمالية.

وتجمد خطوة اليوم أي أصول لمكرتشيف في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معه.

ولم ترد سفارة روسيا في واشنطن وبعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى مكريتشيف للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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