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عقوبات أمريكية تستهدف متحدثاً بإسم حماس وقادة بوحدة الطائرات المسيرة

منذ 42 دقيقة
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 قالت وزارة الخزانة الأمريكية “إن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الجمعة، عقوبات على متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للحركة الفلسطينية”.

وأضافت الوزارة في بيان، أن “الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه عقوبات تستهدف حماس”.

وفي سياقٍ متصل، أدرجت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الجناح العسكري والقوات الخاصة لحركة “حماس” والجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في قائمة عقوبات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان، لـ”مسؤوليتهما عن أعمال واسعة النطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء خلال هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل”.

وقالت دول التكتل: “إن كتائب القسام وقوات النخبة التابعة لحماس، وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد، تخضع الآن لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي”.
كذلك، أصبح توفير الأموال لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورا أيضا. ويصنّف الاتحاد الأوروبي بالفعل حماس والجهاد الإسلامي “منظمتين إرهابيتين”.

    المصدر :
  • رويترز

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