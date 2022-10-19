عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عسكرية روسية

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، مستهدفة شبكة اتهمتها واشنطن بشراء تقنيات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدامات من شركات أمريكية وتوريدها لمستخدمين روس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على المواطن الروسي يوري يوريفيتش أوريخوف الذي اتهمته بأنه وكيل مشتريات، واثنتين من شركاته.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو إن العقوبات وقيود الصادرات التي فرضها الحلفاء جعلت روسيا تواجه صعوبات متزايدة في تأمين “مدخلات الإنتاج والتقنيات” اللازمة لحربها.

وقال في بيان “نعلم أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على ساحة المعركة، لأن شعور روسيا باليأس دفعها إلى اللجوء إلى معدات قديمة والاستعانة بموردي منتجات أقل جودة”.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات على أكثر من 1000 شخص وشركة روسية. وشملت القائمة رجال الأعمال الأثرياء- الذين يطلق عليهم لقب الأوليغارشية والذين يُعتبرون من المقربين للكرملين.

واستهدفت كذلك اليخوت الفاخرة المرتبطة بالروس الخاضعين للعقوبات.

وفُرضت عقوبات أيضاً على مسؤولي الحكومة الروسية وأفراد عائلاتهم. وتم تجميد الأصول المالية التابعة للرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.