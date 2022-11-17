عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف شركات للنفط والغاز

استهدفت الولايات المتحدة شركات للنفط والغاز في أحدث جولة لها من العقوبات المتعلقة بإيران، حسبما جاء في إخطار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت (الخميس 17-11-2022).

وتستهدف العقوبات 13 شركة في مجموعة من الدول من بينها الصين والإمارات.

وكانت واشنطن قد فرضت أمس الأربعاء، عقوبات على موظفين كبار في مؤسسة إعلامية حكومية في إيران، تتهمها واشنطن ببث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت الضغط في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغوط على إيران بشأن حملة قمع الاحتجاجات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على ستة موظفين كبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن المؤسسة الإعلامية تعمل “كأداة حاسمة في حملة القمع والرقابة الجماعية التي تمارسها الحكومة الإيرانية ضد شعبها”.