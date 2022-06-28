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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. أبرزها الذهب وصناعة الدفاع

منذ ساعة واحدة
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف الذهب وصناعة الدفاع.

وقالت وزارة الخزانة المريكية، إنها فرضت عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي.

وتزيد العقوبات المفروضة من الضغط على موسكو، بعد حربها ضد أوكرانيا، وتأتي العقوبات الجديدة تماشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على 70 كيانا، قالت إن العديد منها ضرورية لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى 29 شخصا في محاولة لإعاقة قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في غزوها لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن أحدث العقوبات تستهدف شركة روستيك الدفاعية العملاقة المملوكة للدولة والكيانات التابعة لها، كما تستهدف العديد من البنوك منها بنك موسكو وشركة يونايتد إيركرافت كورب.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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