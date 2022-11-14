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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تشمل 14 فردا و28 كيانا

منذ 39 دقيقة
العقوبات تتواصل على روسيا

العقوبات تتواصل على روسيا

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استهدفت الولايات المتحدة ، الاثنين، سلاسل توريد للجيش الروسي، وفرضت عقوبات على 14 فردا و28 كيانا قالت إنهم جزء من شبكة‭ ‬عابرة للحدود تشتري التقنيات العسكرية لدعم موسكو في غزوها لأوكرانيا.

كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أفرادا من عائلة رجل الأعمال الروسي سليمان كريموف، بالإضافة إلى أشخاص قالت إنهم ساعدوا في تسهيل المعاملات المالية في شبكة سليمان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان “ستواصل الولايات المتحدة تعطيل سلاسل التوريد العسكرية الروسية وفرض عقوبات باهظة على داعمي الرئيس بوتين، وكذلك كل من يدعم وحشية روسيا تجاه جارتها”.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركة ميلاندر الروسية على القائمة السوداء. وتقول واشنطن إنها جزء من هيكل البحث والتطوير العسكري في موسكو. كما استهدفت ثلاثة كيانات مرتبطة بالشركة، وعدة مديرين تنفيذيين للشركة.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركات صناعية عسكرية كبرى في روسيا وحظرت وزارة التجارة صادرات المكونات الأمريكية الصنع والتقنيات الأمريكية التي تُستخدم في بعض المعدات العسكرية الروسية.

وتمكنت روسيا من شراء طائرات مسيرة من إيران واستخدمتها لمهاجمة المدن والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وتخضع الكيانات والصناعات العسكرية الإيرانية بالفعل لعقوبات أمريكية مشددة بسبب برنامج طهران النووي.

    المصدر :
  • رويترز

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