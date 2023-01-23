عقوبات أمريكية جديدة على قيادات في الحرس الثوري الإيراني

قالت وزارة الخزانة على موقعها على الإنترنت، الإثنين، إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران، استهدفت عشرة أفراد.

وتابعت “العقوبات الأخيرة تستهدف مؤسسات معاونة للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضائه”.

وأضافت “فرض عقوبات جديدة على قيادات في الحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”.

ومضت قائلة “مستمرون في محاسبة النظام الإيراني على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغيرها من وسائل قمع شعبه”.

عقوبات بريطانية

وأعلنت بريطانيا ، الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين ونددت بالعنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان “من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني”.

وكانت بريطانيا، قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، على خلفية إعدام نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري بتهمة التجسس.