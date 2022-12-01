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عقوبات أمريكية جديدة على 3 مسؤولين من كوريا الشمالية

منذ 16 دقيقة
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

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فرضت الولايات المتحدة (الخميس 1-12-2022) عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين بارزين على صلة ببرامج الأسلحة في بلادهم، بعد أن أجرت بيونغيانغ أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي.

وعرَّفت وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين الثلاثة بأسماء جون إيل هو ويو جين وكيم سو جيل، والذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي جميعا في قائمة عقوباته في أبريل نيسان.

وتأتي العقوبات الأحدث في أعقاب تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في 18 نوفمبر تشرين الثاني، ووسط مخاوف من أنها قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية التي تم تعليقها منذ عام 2017.

وذكر بيان لوزارة الخزانة أن جون إيل هو ويو جين كانت لهما أدوار رئيسية في تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية أثناء عملهما كنائب مدير ومدير، على الترتيب، لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية.

كما قال البيان إن كيم سو جيل شغل منصب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري في الفترة من 2018 إلى 2021 وأشرف على تنفيذ القرارات المتعلقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال قالت واشنطن إنها تدعم برامج بيونجيانج للأسلحة وجيشها.

    المصدر :
  • رويترز

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