عقوبات أمريكية على أربعة كيانات لدورها في دعم صناعة المُسيرات الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة (الجمعة 31-5-2024) عقوبات تستهدف كيانات تتهمها بتمكين برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك في أحدث مسعى من واشنطن إلى تعطيل إنتاج ونشر الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.

وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان “تحرك اليوم يعزز التزامنا بتعطيل إنتاج إيران ونشرها طائرات مسيرة قاتلة تواصل روسيا استخدامها ضد أوكرانيا ووكلاء إرهابيون إقليميون ضد قواتنا”.

وأضاف “ستواصل الخزانة فرض تكاليف على من يسعون إلى شراء مكونات تحتاج إليها إيران في برنامجها للطائرات المسيرة وتمكين شحن هذه الأسلحة لجهات مزعزعة للاستقرار حول العالم”.

وتورد طهران الآلاف من طائرات شاهد الانتحارية المسيرة إلى روسيا طوال مدة غزوها لأوكرانيا الذي انطلق في فبراير شباط 2022. وتُستخدم الطائرات المسيرة في إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب البنية التحتية البعيدة عن خطوط المواجهة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات تنتج أجزاء ضرورية لبرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي في منظمة الصناعات الجوية الإيرانية، وهي منظمة تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وأضافت الخزانة أن أفشين خواجة فرد وهو رئيس منظمة الصناعات الجوية الإيرانية يشرف على جهودها لإنتاج طائرات مسيرة وصواريخ.

وبموجب تحرم اليوم الجمعة، تُجمد أي أصول أمريكية تابعة للخاضعين للعقوبات ويُحظر الأمريكيون بصورة عامة من التعامل معهم. ومن يشتركون في معاملات بعينها معهم يخاطرون أيضا باستهدافهم في العقوبات.