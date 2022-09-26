عقوبات أمريكية على رابع طائرة شحن إيرانية إلى روسيا

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إنها أضافت طائرة شحن إيرانية رابعة تخدم روسيا إلى قائمة الطائرات التي يُعتقد بأنها تنتهك قيود الصادرات الأمريكية بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية، قد أعلنت إضافة ثلاث طائرات بوينغ 747 تسيرها شركات طيران إيرانية إلى روسيا إلى قائمة طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية، في إطار عقوبات إدارة بايدن على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وباستخدام بيانات متاحة تجارياً، حدد مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة طائرات لشركات ماهان إير، وقشم فارس إير، والخطوط الجوية الإيرانية، تنقل بضائع منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك واضح لضوابط التصدير الصارمة التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا.

وهذه أول ثلاث طائرات إيرانية، تخضع للعقوبات.

وقالت الوزارة إن هناك الآن ما مجموعه 183 طائرة على القائمة لانتهاكها ضوابط التصدير الأمريكية.

وستخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث لمجموعة متنوعة من القيود من الحكومة الأمريكية.