عقوبات أمريكية على كيانات لصلتها بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء ، عقوبات على ثلاثة كيانات تتهمها بأنها على صلة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك في ظل حملة تشنها واشنطن على أولئك الساعين إلى دعم حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن روسيا تضطر بشكل متزايد إلى اللجوء إلى كوريا الشمالية وحلفائها الآخرين لمواصلة حربها في أوكرانيا حيث تستنفد الذخائر وتخسر معدات ثقيلة في ساحة المعركة.

والتحرك هو الأحدث لواشنطن التي فرضت سلسلة عقوبات تستهدف موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وحولت مدنا إلى أنقاض.

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان “تواصل الولايات المتحدة اجتثاث الشبكات المالية غير القانونية التي تسعى إلى توجيه الدعم من كوريا الشمالية إلى آلة الحرب الروسية”.

وأضاف “مع حلفائنا وشركائنا جنبا إلى جنب، نظل ملتزمين بكشف وتعطيل تجارة الأسلحة التي تدعم حرب بوتين الوحشية في أوكرانيا”.

والكيانات المستهدفة في تحرك اليوم هي شركة فيروس ذات المسؤولية المحدودة وديفينس إنجنيرينج وفيرسور إس.آر.أو