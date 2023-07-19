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عقوبات أمريكية على 14 بنكا عراقيا لتعاملها مع إيران

منذ 45 دقيقة
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار.

وجاء في تقرير الصحيفة أن الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران.

والعام الماضي وضعت الولايات المتحدة بنك “إيلاف” الإسلامي العراقي على القائمة السوداء.

والإدراج في القائمة السوداء يرغم البنوك على الاختيار بين قطع الروابط مع المؤسسات الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأميركية، أو الانقطاع عن النظام المالي الأميركي.

    المصدر :
  • رويترز

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