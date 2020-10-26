عقوبات أميركية جديدة على إيران استهدفت القطاع النفطي

في إطار العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة، وذلك في أحدث إجراء تتخذه واشنطن لزيادة الضغط على طهران. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن توسيع العقوبات المفروضة على طهران، وإدراج وزير النفظ الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأميركية.

وشملت العقوبات أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط.

وجاء في بيان عن وزارة الخزانة الاميركية نشر على موقعها الإلكتروني أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، “على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط”.