عقوبات أميركية على قياديين في حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على عضوين في مجلس شورى حزب الله الشيخين نبيل قاووق وحسن بغدادي.

وفرضت الخزانة عقوبات على مؤسسات إيرانية تحاول التدخل في الانتخابات الأميركية، وعلى السفير الإيراني لدى بغداد، معتبرة ان تعيين عضو في الحرس الثوري الإيراني كسفير في بغداد يعد تهديدا لأمن العراق.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على إيران، شملت 18 مصرفاً، وذلك في مسعى لعزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، ولتأكيد العقوبات الأممية التي أعادت واشنطن العمل بها، الشهر الماضي، لقطع الطريق على رفع حظر السلاح الأممي عن طهران.

وذكرت الخزانة الأميركية، على موقعها الإلكتروني، أنها تعتبر القطاع المالي الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي 13902، غير أنها قالت إن الموانع لا تنطبق على عمليات تخصيص السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف حرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي يمكن استخدامها لتمويل ودعم برنامجها النووي وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات الوكلاء الإرهابية داخل الإقليم.