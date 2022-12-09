عقوبات أميركية وأوروبية ضدّ لجنة الانتخابات المركزية الروسية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بمن فيهم الرئيسة إيلا بامفيلوفا، والنائب نيكولاي بوليف، والسكرتيرة ناتاليا بودارينا.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، فرضت المملكة المتحدة وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد بامفيلوفا وعضو لجنة الانتخابات المركزية نيكولاي ليفيتشيف.

كما فرضت المملكة المتحدة وسويسرا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نيكولاي بوليف. وتم إدراج موظفي الإدارة الرئاسية أوليغ نستروف ويفغيني كيم، على قائمة العقوبات.

فيما فرضت وزارة المالية قيودًا على رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحركة الاجتماعية “جمهورية دونيتسك” أليكسي موراتوف والروسية مارينا سيريدا.