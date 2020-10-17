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عقوبات أوروبية تطال سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 11:01 صباحًا
عقوبات جديدة على وزراء جدد بالحكومة السورية

عقوبات جديدة على وزراء جدد بالحكومة السورية

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كشف الاتحاد الأوروبي عن إضافة عدد من المسؤوليين السوريين لقائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري .

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن إضافة سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في آب إلى قائمة عقوباته على خلفية مزاعم بـ”مسؤوليتهم” عن انتهاكات في حقوق الإنسان.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وبذلك صارت القائمة تشمل 280 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 “حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف”.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنويا.

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