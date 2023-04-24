عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران بسبب حقوق الإنسان

أعلن المجلس الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على ثمانية أفراد آخرين وكيان واحد مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.

وأفاد المجلس في بيان بفرض عقوبات على شركة آرين تل الإيرانية لخدمات الهاتف المحمول التي ساهمت في تنفيذ عمليات مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة.

وتشمل العقوبات الجديدة أيضا نوابا في البرلمان الإيراني وعناصر في الحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس.

وقابلت السلطات الإيرانية، وفي القلب منها الحرس الثوري، الاحتجاجات بقمع شديد، أدى إلى مقتل المئات وإصابة اعتقال الآلاف، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل بعد إدانتهم بالمشاركة في الاحتجاجات.

وشكلت الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي يواجهها النظام الإيراني منذ عام 1979، فيما اتهمت إيران القوى الغربية بتأجيج الاضطرابات التي قابلتها قوات الأمن بعنف أدى لسقوط وفيات.

وفرضت دول غربية والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية عدة حزمات من العقوبات على إيران، على خلفية القمع واسع النطاق والعنيف للمتظاهرين، وتشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر بحق عدة مسؤولين إيرانيين.