عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت واردات الذهب وتشديد الرقابة على الصادرات على بعض السلع عالية التقنية.

وقالت المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن: “عقوبات الاتحاد الأوروبي المعززة والممتدة ضد الكرملين” ترسل “إشارة قوية إلى موسكو مفادها سنبقي الضغط عالياً لأطول فترة ممكنة”.

ولا تزال تفاصيل العقوبات غير واضحة لأنها لا تزال بحاجة إلى نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع إلى تشديد حزمة العقوبات الواسعة على روسيا والبحث عن طرق لإضافة حظر على صادرات الذهب على أمل أن تبدأ الإجراءات أخيرًا في التأثير بشكل حاسم على الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن “أهم شيء في الوقت الحالي هو حظر الذهب الروسي”، الذي يعد ثاني أكبر صناعة تصدير في موسكو بعد الطاقة.

والتزمت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الشهر الماضي بالفعل بحظر الذهب، بحجة أن روسيا استخدمت ذهبها لدعم عملتها للتحايل على تأثير عدة جولات من العقوبات التي فرضتها دول حول العالم بالفعل على موسكو لغزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وعلاوة على الإجراءات التقييدية، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا تقديم 500 مليون يورو لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي سياق ذي صلة، أعلن البنك المركزي الأوكراني، الخميس خفض قيمة العملة الوطنية، الهريفنيا، بنسبة 25 % مقابل الدولار بسبب تأثير الغزو الروسي على اقتصاد البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان إن “هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين” و”سيدعم استقرار الاقتصاد في ظل ظروف الحرب”.

وحدد سعر الصرف الخميس عند 36,57 هريفنيا للدولار مقابل 29,25 هريفنيا للدولار في السابق، وهو السعر الذي كان معتمداً منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط).