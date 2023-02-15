عقوبات أوروبية مرتقبة على روسيا تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو

يجتمع ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، في بروكسل (الأربعاء 15-2-2023) لمناقشة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ستكبد موسكو خسائر تجارية قيمتها 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار) تقريبا.

ومن المتوقع أن يوافق التكتل على عقوبات جديدة في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط، لكن المقترحات المحددة يجب أن تؤيدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي قبل محادثات مغلقة يجريها مبعوثو الدول الأعضاء بالتكتل في بروكسل “إننا نضعف قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية. اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، والاقتصاد الروسي ينكمش… ونحتاج إلى مواصلة الضغط”.

ووصفت فون دير لاين حزمة العقوبات العاشرة التي تلوح في الأفق وقد تستهدف إيران أيضا بسبب مساعدتها روسيا في الحرب قائلة “نتحدث عن 11 مليار يورو. نقترح فرض قيود على بعض المكونات الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في أنظمة التسليح الروسية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ وطائرات الهليكوبتر”.

وأضافت “هناك أيضا مئات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع تستخدمها روسيا في ساحة المعركة في أوكرانيا. هذه الطائرات الإيرانية المسيرة تقتل مدنيين أوكرانيين… لذلك نقترح للمرة الأولى فرض عقوبات تستهدف كيانات اقتصادية إيرانية تشمل تلك المرتبطة بالحرس الثوري”.

الحزمة العاشرة

قال مصدران دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفوضية اقترحت أن تستبعد دول التكتل أربعة بنوك روسية أخرى من النظام المالي العالمي (سويفت).

وذكر أشخاص مطلعون على المحادثات السرية أن الاتحاد الأوروبي سيضيف المطاط والأسفلت إلى قائمته للمواد المحظور استيرادها من روسيا، كما سيحظر بث خدمة روسيا اليوم باللغة العربية من أراضيه.

والهدف من فرض مزيد من الحظر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا هو الحد من قدرة موسكو على إنتاج أسلحة ومعدات لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وأضاف المصدران أن العقوبات ستشمل الدوائر والمكونات الإلكترونية والكاميرات الحرارية وأجهزة الراديو والمركبات الثقيلة، وكذلك الصلب والألومنيوم المستخدم في أعمال البناء وأيضا الآلات التي تخدم الأغراض الصناعية والإنشائية.

وذكر المصدران أن المفوضية اقترحت أيضا فرض قيود إضافية على المشروعات الأوروبية المشتركة مع روسيا والمواطنين الروس في مجالس الإدارات بأوروبا.

ويهدف التكتل إلى توسيع إجراءاته ضد روسيا وسد الثغرات في العقوبات الحالية بما يشمل تشديد الضوابط على بيع بيانات الأقمار الصناعية إلى الصين، والتي حذر المصدران من خطر نقلها إلى روسيا.

وتبحث الدول أيضا فرض التزامات إضافية تخص الإبلاغ لتتبع الأصول الروسية بشكل أفضل في أوروبا مع سعيها لإيجاد طرق لاستخدام تلك المجمدة بموجب العقوبات في تمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل حدد أصولا للبنك المركزي الروسي على أراضيه قيمتها حوالي 33.8 مليار يورو من أصل ما يقدر بنحو 300 مليار دولار قيمة أصول مجمدة خارج روسيا.

وفي كلمته أمام جلسة البرلمان الأوروبي نفسها، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء يجب أن تزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة بشكل أسرع بعد أن قالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن روسيا بدأت هجوما جديدا هناك.