عقوبات إيرانية على كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على سفير الولايات المتحدة لدى العراق ونائبه وقنصلها في أربيل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، في تغريدة نشرها على حسابه عبر “تويتر” أن “سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر “لعب دورا رئيسا في تنسيق هجمات إرهابية في العراق، مضيفا أن الدبلوماسي الأمريكي يقف وراء اغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني في بغداد أوائل يناير وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية” وحذر من أن “الخطوات المعادية لإيران لن تبقى بدون رد”.

US Amb. to Iraq, Matthew Tueller, has had a central role in coordinating terrorist acts in Iraq & beyond, in criminal assassination of Gen. Soleimani & in advancing sanx agst our ppl. Today, Iran designated him & two other officials involved.

Anti-Iran moves won't go unanswered. pic.twitter.com/4BTc16S7TK

