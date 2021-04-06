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عقوبات اقتصادية قريباً من الاتحاد الأوروبي على المجلس العسكري في ميانمار

6 - أبريل - 2021
الجيش في ميانمار

الجيش في ميانمار

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جماعية على المجلس العسكري في ميانمار لاستهداف كياناته الاقتصادية.

وقال لودريان: “سنضيف عقوبات اقتصادية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ضد الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالجيش حتى نتمكن من تطبيق العقوبات بسرعة كبيرة”.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب أعلن قبل أيام عن فرض عقوبات على مؤسسة في ميانمار قيل إنها على صلة بالعسكريين الذين وصلوا إلى الحكم في البلاد نتيجة للانقلاب الذي وقع مطلع فبراير الماضي.

كما أعلنت الولايات المتحدة في فبراير الماضي فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار، محذرة من مزيد من العقوبات في حال لجأ الجيش مجددا للعنف في التصدي للمحتجين.

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