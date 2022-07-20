عقوبات جديدة تستهدف الذهب الروسي

قال مصدر مطلع لرويترز إن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في بروكسل اليوم الأربعاء ووافقوا على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي شارك في المناقشات وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن من المقرر أن تستهدف العقوبات الجديدة الذهب الروسي وكذلك المزيد من الأفراد والكيانات وأن تدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية قريبا.

وتتجه الولايات المتحدة وحلفائها إلى فرض الحظر على واردات الذهب من روسيا، في محاولة منها لتضييق الخناق على موسكو، ردا على حربها في أوكرانيا التي دخلت شهرها الخامس.

هذا وتنتج روسيا نحو 10 بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازتها من الذهب ثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في العام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي المزمع هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ بدء الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للذهب على مستوى العالم، حيث أنتجت أكثر من 331 طن العام الماضي، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

لكن وزارة المالية الروسية، كشفت عن أنها أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، بزيادة عن العام 2020 حيث وصل آنذاك إلى 340.17 طن.

وتمتلك موسكو ما بين 100 مليار و140 مليار دولار أميركي من احتياطيات الذهب، وهو ما يقرب من 20 % من احتياطيات البنك المركزي الروسي وذلك وفقا لتقديرات رسمية أميركية.