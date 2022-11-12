السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2022 12:28 مساءً
أوروبا تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران

أوروبا تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران

A A A
طباعة المقال

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، إنه يميل لفرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع.

وذكر شولتس في مقطع مصور نُشر على تويتر “نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية”.

وتعتزم ألمانيا و8 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بما تصفه بممارسة العنف ضد المتظاهرين هناك.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” أنه قُدمت حزمة تضم 31 اقتراحا في بروكسل الأربعاء الماضي تستهدف أفرادا ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن، وكذلك الشركات المسؤولة عما تصفه بالقمع في إيران.

وقالت المجلة إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفة أن فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كبيرة. في حين لم تدل الحكومة الألمانية بأي تعليق حتى الآن.

وتوترت العلاقات بين إيران والغرب بشكل متزايد مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

احتجاجات إيران تتواصل رغم تهديد النظام
إنتفاضة إيران
احتجاجات إيران مستمرة.. ودعوات للإضراب في الجامعات
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تؤكد أن "الحرب مستمرة" حتى بعد تحرير خيرسون
المسجد الأزرق في هامبورغ
مع زيادة التوتر.. ذراع إيران بألمانيا في دائرة الاستهداف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
لاعبو نادي ليفربول
المواجهة الأصعب.. ليفربول ومانشستر سيتي من جديد