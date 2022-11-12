عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، إنه يميل لفرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع.

وذكر شولتس في مقطع مصور نُشر على تويتر “نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية”.

وتعتزم ألمانيا و8 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بما تصفه بممارسة العنف ضد المتظاهرين هناك.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” أنه قُدمت حزمة تضم 31 اقتراحا في بروكسل الأربعاء الماضي تستهدف أفرادا ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن، وكذلك الشركات المسؤولة عما تصفه بالقمع في إيران.

وقالت المجلة إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفة أن فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كبيرة. في حين لم تدل الحكومة الألمانية بأي تعليق حتى الآن.

وتوترت العلاقات بين إيران والغرب بشكل متزايد مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.