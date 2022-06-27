عقوبات كندية جديدة تطال 6 أفراد و46 كيانا روسيا

تعتزم كندا فرض عقوبات إضافية على أفراد كيانات روسية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت كندا أن العقوبات تشمل 6 أفراد و46 كيانا مرتبطا بقطاعات الدفاع الروسية.

يأتي ذلك فيما قال المستشار الألماني إن علاقات بلاده مع روسيا لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا.

وأعلن قادة دول مجموعة السبع المجتمعون في مقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا خلال قمة مخصصة بغالبيتها للحرب في أوكرانيا، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا مطلقين دعوة لتوحيد الصفوف.

ويعد الإعلان أول مؤشر لدعم أوكرانيا في القمة التي انطلقت فاعلياتها ظهر الأحد في منطقة بافاريا في جبال الألب.

وجاء في تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن “معا، ستعلن مجموعة السبع حظر الذهب الروسي، المصدر الرئيسي للتصدير، ما من شأنه أن يحرم روسيا من مليارات الدولارات”.

سيضفي قادة دول المجموعة (ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) على تعهدهم هذا الطابع الرسمي في ختام القمة الثلاثاء، علما بأن واشنطن ولندن وأوتاوا وطوكيو سبق أن أعلنت التزامها هذا.

ويشمل الحظر استيراد الذهب المستخرج حديثا في روسيا وليس الذهب الذي تم الحصول عليه قبل فرض الحظر، وسيطال “بشكل مباشر الأثرياء الروس النافذين” وسيضرب “قلب آلة حرب” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.