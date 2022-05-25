عقود الغاز الأميركية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2008

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي اثنين بالمئة إلى مستوى مرتفع جديد في 13 عاما اليوم الأربعاء مع استهلاك محطات توليد الكهرباء ومصانع تصدير الغاز المسال المزيد من الوقود.

وارتفعت عقود الغاز تسليم يونيو حزيران 17.5 سنتا، أو 2.0 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 8.971 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس آب 2008 لليوم الثاني على التوالي.

والعقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 139 بالمئة منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ويجري تداول الغاز حول 27 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 22 دولارا في آسيا.

وارتفع الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، ما تسبب في الضغط على القطاع الصناعي وزيادة تكاليف الكثير من الصناعات الأميركية.

ويرى المديرون التنفيذيون في عدد من الشركات الصناعية أن الولايات المتحدة، يجب أن تتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي وإعطاء الأولوية لاحتياجاتها الخاصة، لكن منتجي الغاز يضغطون من أجل زيادة الطاقة التصديرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة هانتسمان للكيماويات، بيتر هانتسمان، إن ارتفاع أسعار الغاز يؤدي إلى زيادة التكاليف المتخصصة التي تنتج البولي يوريثان المستخدم في صناعة الإلكترونيات ومواد البناء والأثاث، وفقا لفوربس.

ومن المتوقع أن يستمر الضغط على القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، حيث تقوم بتصدير مزيداً من الغاز إلى أوروبا، لتعويض نقص الإمدادات الروسية من الغاز بعد فرض العقوبات.

فيما شهد إنتاج الغاز في المناطق الرئيسية في الولايات المتحدة تباطؤ، نتيجة عدم قدرة خطوط الأنابيب غير الكافية.