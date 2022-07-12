الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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عكس التوقعات.. البنك المركزي الروسي يرى علامات على استقرار الاقتصاد

منذ 37 دقيقة
البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي

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قال كيريل تريماسوف المشرف على السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي يظهر الآن علامات على الاستقرار بعد أن تلقى ضربة من العقوبات الغربية التي لم يسبق لها مثيل والتي فُرضت بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بعد أن بدأت موسكو ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير شباط والتي أدت إلى عقوبات شاملة ضد روسيا منها تجميد جزئي لاحتياطياتها.

غير أن تريماسوف قال “من الواضح أننا نسير على مسار أفضل. نشهد بالفعل بوادر استقرار”.

جاء هذا التصريح قبل اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في 22 يوليو تموز من المتوقع أن يُخفض البنك خلاله سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 بالمئة لدعم الاقتصاد بإقراض أرخص.

وقال محللو بنك (روسبنك) إن من الممكن أن يتلقى الاقتصاد الروسي دعما من تخفيضات أسعار الفائدة وتبني سياسة للميزانية أكثر مرونة. وعدَّل محللو البنك توقعاتهم لانكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى خمسة بالمئة من ثمانية بالمئة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أواخر يونيو حزيران أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي ف

    المصدر :
  • رويترز

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