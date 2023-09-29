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علاقات مع الأوليغارشية ‏الروسية.. الادعاء الفرنسي يحقق مع ثاني أغنى رجل في العالم

منذ 19 دقيقة
برنارد أرنو
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أعلن الادعاء العام في فرنسا إجراء تحقيقات مع الملياردير المؤسس المشارك ‏والرئيس التنفيذي لشركة (‏LVMH‏)، برنار أرنو، بشأن صلاته مع الأوليغارشية ‏الروسية.‏

وأفاد المدعون العامون في باريس بأنهم يحققون في المعاملات المالية التي تشمل ‏رجل الأعمال الفرنسي أرنو – ثاني أغنى رجل في العالم – ورجل الأعمال ‏نيكولاي ساركيسوف.‏

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يتركز على شراء عقارات في كورشوفيل، وهو ‏منتجع للتزلج في جبال الألب الفرنسية معروف بأنه ملعب للأثرياء.‏

وحصل ساركيسوف على ممتلكات هناك من خلال صفقة قدم فيها أرنو، من خلال ‏إحدى شركاته، قرضًا، وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية.‏

وقالت الصحيفة إن الملياردير الروسي البالغ من العمر 55 عامًا، استحوذ على 14 ‏وحدة سكنية من بائع واحد في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (نحو 17.2 ‏مليون دولار) في صفقة معقدة شملت شركات مقرها في فرنسا ولوكسمبورغ ‏وقبرص.‏

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