الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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علماء دين من نيجيريا: المجلس العسكري في النيجر منفتح على الحل الدبلوماسي

منذ 39 دقيقة
قادة الانقلاب في النيجر

قادة الانقلاب في النيجر

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قال عدد من علماء الدين الإسلامي الكبار من نيجيريا، الأحد، إنهم أجروا محادثات مع زعماء الانقلاب العسكري في دولة النيجر والذين أبدوا انفتاحهم على حل الأزمة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عبر الحلول الدبلوماسية وليس بالصراع.

وكانت إيكواس أعلنت يوم الخميس تفعيل قوة عسكرية احتياطية بعد أسبوعين من الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم في سابع انقلاب في غرب ووسط أفريقيا في ثلاث سنوات.

وقال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، السبت، إن المجموعة تعتزم إرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي ويرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني.

واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم واستولى على السلطة، مما أثار تنديدا من القوى العالمية الكبرى التي هددت بالقيام بعمل العسكري كملاذ أخير لكنها قالت أيضا إنها تسعى لتسوية الوضع سلميا.

ولكن قادة الانقلاب يرفضون حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيكواس والولايات المتحدة وآخرون، مما يهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب أفريقيا التي تواجه بالفعل تمردا إسلاميا عنيفا.

    المصدر :
  • رويترز

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