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على أساس سنوي.. ارتفاع التضخم في المغرب 2.9% في يناير

منذ 33 دقيقة
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كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس 22 شباط/فبراير الجاري، أن معدل التضخم ارتفع 2.9 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة.

وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2 بالمئة فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9 بالمئة. وفق وكالة رويترز.

وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير كانون الثاني 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

    المصدر :
  • رويترز

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