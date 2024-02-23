على أساس سنوي.. ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب في فبراير

ارتفعت صادرات أوكرانيا من الحبوب في فبراير/شباط الجاري على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

حيث كشفت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الجمعة أن أوكرانيا صدرت ما يقرب من 4.3 مليون طن متري من الحبوب منذ مطلع هذا الشهر، وهو ما يتجاوز 3.8 مليون طن التي صدرتها خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولم تقدم الوزارة تفسيرا لهذه الزيادة.

وأظهرت البيانات أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت حتى الآن في موسم التسويق الممتد بين يوليو تموز 2023 ويونيو حزيران 2024 إلى حوالي 28.2 مليون طن من 30.8 مليون في العام السابق.

وشملت الصادرات 11 مليون طن من القمح و15.2 مليون طن من الذرة و1.56 مليون طن من الشعير.

وتقوم أوكرانيا عادة بتصدير معظم حبوبها عبر موانئ المياه العميقة على البحر الأسود. وتتوقع الحكومة الأوكرانية حصاد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في عام 2023، مع فائض قابل للتصدير في 2023-2024 يبلغ حوالي 50 مليون طن.