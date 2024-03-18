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على أساس سنوي.. ارتفاع مبيعات وقود السفن في الفجيرة 10.7% في فبراير

منذ ساعتين
آخر تحديث: 18 - مارس - 2024 9:09 صباحًا
ميناء الفجيرة

ميناء الفجيرة

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كشفت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات ارتفعت في فبراير شباط 10.7 بالمئة عن العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة سنوية للشهر الثاني.

وجاء نمو المبيعات على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على التزود بالوقود في أعقاب أزمة البحر الأحمر التي أجبرت الكثير من السفن على تحويل مسار إبحارها والتزود بكميات أكبر من الوقود لدى عبورها بمراكز التزويد الرئيسية مثل سنغافورة والفجيرة.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس أن مبيعات فبراير شباط، باستثناء زيوت التشحيم، بلغت 633436 مترا مكعبا (حوالي 627 ألف طن).

ورغم ذلك، انخفضت المبيعات 6.1 بالمئة عن يناير كانون الثاني بالتزامن مع تباطؤ في الطلب سجلته أيضا مراكز أخرى للتزويد بالوقود مثل سنغافورة.

وقالت مصادر في السوق إنه في حين أن اضطراب الشحن في البحر الأحمر من شأنه أن يحفز السفن على التزود بالوقود بشكل أكبر في المراكز، فإن الطلب الإجمالي تراجع في فبراير شباط لأن بعض السفن تستغرق المزيد من الأيام للعودة إلى المراكز للتزود بالوقود في ظل ما تقوم به من رحلات أطول.

واحتفظت الفجيرة بمكانتها كثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم في عام 2023، على الرغم من أن المبيعات اتجهت نحو الانخفاض في السنوات الماضية.

وأدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع علاوات المخاطر في المنطقة وأدى إلى انخفاض الطلب على التزود بالوقود في العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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