على أعلى مستوى.. الاستخبارات الروسية تعلن عن اتصال مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

كشف مدير الاستخبارات الروسية الخارجية سيرغي ناريشكين عن إجراء اتصالات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ولكنه لم يحدد موعدها.

وقال ناريشكين للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: “ستكون هناك اتصالات”. لكنه لم يحدد متى يمكن أن تتم.

وأضاف: “سنخبركم متى، لن نخفي ذلك”.

وأشار ناريشكين في يناير إلى فوائد الاتصالات بين الاستخبارات الخارجية الروسية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وأكد أن مثل هذا الاتصالات يمكن أن تتلافى حدوث تطورات خطيرة في الظروف التي قد يصل فيها الوضع في العالم إلى نقطة خطيرة للغاية.